الحبيب الجفري يصل مسجد الباقيات الصالحات للمشاركة في تشييع جثمان الدكتورة عبلة الكحلاوي

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

وصل قبل قليل، الداعية الحبيب بن علي الجفري، إلى مسجد الباقيات الصالحات بالهضبة الوسطى بحي المقطم، للمشاركة في تشييع جثمان الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي، من مسجد الباقيات الصالحات، بالهضبة الوسطى بحي المقطم.

وحرص الحبيب علي الجفري، على الدعاء للدكتورة عبلة الكحلاوي قبل أداء صلاة الجنازة، بأن يتغمدها الله بواسع رحمته، ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

ويشارك في تشييع الجنازة، الدكتور عمرو خالد، والشيخ محمود التهامي نقيب المنشدين، وعدد من أقارب وتلامذة الدكتورة عبلة الكحلاوي.

ونعى السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي، التي وافتها المنية مساء أمس، عن عمر يناهز 72 عامًا، إثر تأثرها بفيروس كورونا.

وقال نقيب السادة الأشراف، إن التاريخ سيكتب بحروف من نور، ما قدمته الدكتورة عبلة الكحلاوي رحمها الله، لخدمة الدين الإسلامي، ونشرها لسماحته، ودورها في العمل الخيري، وكانت عونًا لمساعدة ‏الفقراء والأيتام.

وتوجه نقيب السادة الأشراف، بخالص الدعاء إلى الله -عز وجل- أن يرحم الفقيدة ويشفع فيها علمها وأعمالها الصالحة وأن ينزلها منازل الأبرار، ويلهم أهلها ومحبيها الصبر والسلوان.

وتوقيت مساء أمس الأحد، الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية، عن عمر يناهز ٧٢ عاما، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن تشيع جنازة الدكتورة عبلة الكحلاوى، بعد صلاة الظهر من مسجدها بالهضبة الوسطى، بحي المقطم.

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