وزير التنمية المحلية يحدد الاثنين من كل أسبوع لاستقبال أعضاء مجلس النواب

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد نصار:

حدد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، يوم الاثنين من كل أسبوع لاستقبال أعضاء مجلس النواب من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الخامسة مساءً بمقر الوزارة وذلك في إطار التعاون والتنسيق الدائم بين الوزارة والمجلس في سبيل خدمة الوطن والمواطنين.

وأكد اللواء محمود شعراوي، على أهمية دور أعضاء مجلس النواب في نقل مطالب المواطنين واحتياجاتهم ومشكلاتهم بحكم تواجدهم على أرض الواقع بين المواطنين.

وقال شعراوي: "هناك تنسيق مستمر وتعاون وثيق بين الحكومة والبرلمان لتحقيق كل ما فيه مصلحة للدولة المصرية والمواطن تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء بالتعاون الكامل مع مجلس النواب"، مؤكداً على أن المجلس يضم خيرة أبناء الشعب المصري بكافة فئاته من الشباب والمرأة ونخبة متميزة من أصحاب العلم والخبرة في مجالات مختلفة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه وجه إدارة الاتصال السياسي والمجالس النيابية بالوزارة بمعاونة أعضاء مجلس النواب في أداء مهامهم وسرعة الرد على طلباتهم، وأضاف شعراوي أنه وجه بسرعة عقد برنامج تدريبي لكل مديري إدارات الاتصال السياسي والمجالس النيابية في 27 محافظة بمركز التنمية المحلية بسقارة لتوحيد طريقة العمل وسرعة الرد على طلبات النواب وإنجازها.

وفي السياق ذاته وجه اللواء محمود شعراوي، المحافظين بضرورة تخصيص أيام محددة لاستقبال أعضاء مجلس النواب في كل محافظة والتعاون والتنسيق معهم بصورة جيدة لأداء مهامهم ونقل مطالب المواطنين في دوائرهم والعمل على سرعة حلها، مشيراً إلى أهمية تواجد المحافظين في الجلسات والاجتماعات واللجان المختلفة حال طلبهم خلال الفترة المقبلة.

كما طالب شعراوي المحافظين بضرورة التعاون مع أعضاء مجلس النواب في إنهاء كافة الطلبات الخاصة بدوائرهم للمساعدة فى حل شكاوى المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة إليهم والحصول على رضاهم عن تلك الخدمات.

وشدد وزير التنمية المحلية على أن الجميع يعمل لصالح المواطنين وحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم واستكمال المشروعات التنموية على أرض مختلف محافظات الجمهورية.