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الكويت تدين وتستنكر استهداف الميليشيات الحوثية للرياض

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الكويت تدين وتستنكر استهداف الميليشيات الحوثية للرياض الكويت تدين وتستنكر استهداف الميليشيات الحوثية للرياض
أكدت مساندتها للمملكة في كل ما تتخذه لحماية أمنها

الكويت تدين وتستنكر استهداف الميليشيات الحوثية للرياض

أعربت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم، عن إدانة واستنكار دولة الكويت، وبأشد العبارات، استهداف مدينة الرياض في المملكة العربية من قِبل الميليشيات الحوثية.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن استمرار هذه الجرائم النكراء يعد تهديداً مباشراً لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة، واستقرار المنطقة وانتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي والإنساني باستهدافه المناطق المدنية والمدنيين، الأمر الذي يستوجب تحركاً سريعاً من المجتمع الدولي للجم هذه الاعتداءات، ووضع حد لها.

وأكد البيان وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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