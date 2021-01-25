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بالتركيز على تداعيات الوباء.. منتدى "دافوس" يفتتح افتراضيًّا اليوم

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بالتركيز على تداعيات الوباء.. منتدى "دافوس" يفتتح افتراضيًّا اليوم بالتركيز على تداعيات الوباء.. منتدى "دافوس" يفتتح افتراضيًّا اليوم
رئيسة البنك المركزي الأوروبي ستتناول إنعاش النمو الاقتصادي

بالتركيز على تداعيات الوباء.. منتدى

يفتتح المنتدى الاقتصادي العالمي، المنعقد افتراضيًّا هذا العام، اليوم، بخطاب الرئيس الصيني شي جينبينغ، الذي يبدو أن بلاده قد طوت صفحة فيروس" كورونا"؛ خاصة من الناحية الاقتصادية.

وبرغم أن المنتدى عادة ما يُعقد في دافوس الواقعة في جبال الألب السويسرية؛ إلا أن الجائحة أجبرت قادة العالم على الاجتماع افتراضيًّا هذا العام.

ومن المقرر أن تستعرض رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إلى جانب وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير ونظيره الألماني بيتر ألتماير والمدير التنفيذي لشركة غولدمان ساكس، طريقة "إنعاش النمو الاقتصادي".

يشار إلى أن الشخصيات الكبيرة المشاركة في الحدث هي المستشارة أنغيلا ميركل، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

وأرسلت إدارة "بايدن" الجديدة التي وعدت بإحياء سياسة خارجية متعددة الأطراف، خبير الأمراض المُعدية الطبيب أنطوني فاوتشي وهو المستشار الرئاسي حول الوباء، بالإضافة إلى جون كيري، المبعوث الخاص للمناخ.

وسيمثل آسيا: رئيسا الصين وكوريا الجنوبية، ورئيسا وزراء الهند واليابان.

وبعد التجمع الافتراضي الأول، سينتقل منتدى دافوس في مايو إلى سنغافورة، بعيدًا عن المنتجع الشتوي السويسري الفخم؛ حيث تَوَاصَلَ انعقاده منذ أسسه البروفسور الألماني كلاوس شفاب العام 1971.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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