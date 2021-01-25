أخبار عاجلة

نادي الصقور السعودي يواصل منافسات سباق الملواح -
الكويت: 685 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
رسمياً.. تأجيل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين إلى الخامس من شوال -
"نيويورك تايمز": البنتاجون يعتزم تطعيم سجناء جوانتانامو بلقاح كورونا -
الحريري يتهم دوائر قصر بعبدا بتوجيه الاشتباك الحكومي نحو مسارات طائفية -
العراق ينفي ما تردد عن وجود سيارة مفخخة في بغداد -
"حدث غير مسبوق".. أسبوع موضة للرجال في دبي -
ركود تاريخي في أقوى اقتصادات الاتحاد الأوروبي عام 2020 -
رغم سوء الأحوال الجوية.. "الإسكندرانية" يمارسون الرياضة على الكورنيش (صور) -
صور.. إعدام طن أغذية فاسدة وغلق 16 منشأة مخالفة في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ينبع.. تدخّل طبي يُنهي معاناة خمسينية من آلام مبرحة في البطن

Print
ينبع.. تدخّل طبي يُنهي معاناة خمسينية من آلام مبرحة في البطن ينبع.. تدخّل طبي يُنهي معاناة خمسينية من آلام مبرحة في البطن
كانت تعاني من وجود فتق كبير في جدار البطن وناسور برازي

ينبع.. تدخّل طبي يُنهي معاناة خمسينية من آلام مبرحة في البطن

أسهَمَ فريق طبي جراحي في مستشفى ينبع العام، في إنهاء معاناة مريضة خمسينية من آلام مبرحة في البطن.

وتَبَيّن بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وجود فتق كبير في جدار البطن، بالإضافة إلى وجود اختناق في الفتق وناسور برازي من القولون إلى جلد البطن.

وتم على الفور إجراء تدخل جراحي عاجل لإصلاح الفتق وقطع جزء من القولون المستعرض الذي بسببه نشأ الاختناق والناسور، كما جرى إعادة توصيل أولي للقولون، وبحمد الله كللت العملية بالنجاح، وغادرت المريضة المستشفى وهي في أتم الصحة والعافية.فريق طبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نادي الصقور السعودي يواصل منافسات سباق الملواح

نادي الصقور السعودي يواصل منافسات سباق الملواح

الكويت: 685 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الكويت: 685 إصابة جديدة بـ"كورونا"

رسمياً.. تأجيل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين إلى الخامس من شوال

رسمياً.. تأجيل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين إلى الخامس من شوال

الكويت: 685 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الكويت: 685 إصابة جديدة بـ"كورونا"

شبكة عيون الإخبارية