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صور.. مقتل سائق "توكتوك" وسرقة مركبته في الشرقية

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صور.. مقتل سائق "توكتوك" وسرقة مركبته في الشرقية صور.. مقتل سائق "توكتوك" وسرقة مركبته في الشرقية

مصراوي Masrawy

12:01 م الإثنين 25 يناير 2021

الشرقية – فاطمة الديب:

تكثف الأجهزة الأمنية بالشرقية، جهودها لضبط المتهمين بقتل سائق "توك توك" وسرقة دراجته الآلية "توكتوك" بقرية "بحر البقر" التابعة للحسينية.

كان اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة "إبراهيم السيد عبدالفتاح الجندي" سائق توك توك، من ناحية "الشادر" بدائرة مركز الحسينية، مقتولًا بالقرب من مفارق "الخمسات" بقرية "بحر البقر" بدائرة المركز.

تبين العثور على الجثة بها كدمات وجروح في الوجه والرأس، وأن الجناة سرقوا مركبة المجني عليه ولاذوا بالفرار، فيما جرى نقل الجثة إلى المشرحة، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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