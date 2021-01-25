الاتحاد الأفريقي: 3.4 مليون حالة إجمالي إصابات كورونا بالقارة السمراء

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مصراوي Masrawy

لوساكا - أ ش أ

أكد المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية، التابع للاتحاد الأفريقي، ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في القارة الأفريقية إلى 3.4 مليون حالة.

وأوضح المركز (ومقره عاصمة زامبيا لوساكا) -في بيان اليوم الاثنين- أن إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالوباء في أفريقيا سجل 84 ألفا و637 حالة، فيما بلغ إجمالي المتعافين 2.3 مليون حالة في جميع أنحاء القارة حتى الآن.

وذكر المركز أن منطقة الجنوب الأفريقي هي المنطقة الأكثر تضررًا في أفريقيا من حيث عدد الحالات الإيجابية المؤكدة، تليها منطقة شمال أفريقيا.

في غضون ذلك، شدد مدير المركز جون نكينجاسونج على أن القارة الأفريقية "تمر بمرحلة حرجة من تفشي الوباء"، داعيا للانتباه من انتشار العدوى مع إعادة فتح الاقتصادات واستئناف السفر.

يذكر أن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يدعم كافة البلدان الأفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما يسعى إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.