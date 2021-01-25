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الإسكان: بدء فرز ملفات المتقدمين لحجز شقق "سكن لكل المصريين"

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الإسكان: بدء فرز ملفات المتقدمين لحجز شقق "سكن لكل المصريين" الإسكان: بدء فرز ملفات المتقدمين لحجز شقق "سكن لكل المصريين"

مصراوي Masrawy

12:01 م الإثنين 25 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن بدء فرز ملفات العملاء المتقدمين على إعلان المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، وذلك بهدف التحقق من انطباق الشروط على المتقدمين والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة منهم.

وقال الصندوق، في بيان، اليوم، إنه تقدم ما يقرب من ٣٠٤ آلاف مواطن على الإعلان.

وبمجرد الانتهاء من الفرز سيتم الإعلان عن نتائجه، على أن يتم إتاحة فرصة للعملاء غير المنطبق عليهم الشروط لتقديم طلبات التظلم من نتيجة الفرز، حيث سيتم الإعلان في حينه عن فترة وطريقة تقديم طلبات التظلم.

وشدد على أن العملاء المنطبق عليهم الشروط فقط سيتمكنوا من سداد الدفعات الربع سنوية بداية من الأول من إبريل ٢٠٢١.

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