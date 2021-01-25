بروتوكول تعاون بين "الإنتاج الحربى" و"التضامن" في مجال استخدام الطاقة الشمسية بالقطاع الزراعي

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مصراوي Masrawy

كتب - محمد سامي

​أكد المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أهمية التعاون المثمر مع وزارة "التضامن الاجتماعي" في ضوء إستراتيجية "الإنتاج الحربي" للاستفادة من فائض الطاقة الإنتاجية بوحداتها وشركاتها التابعة ،من أجل المساهمة في تنفيذ المشروعات القومية التنموية والخدمية لمختلف الوزارات والجهات بالدولة بما يعود بالنفع على المواطنين.

وقال وزير الدولة للإنتاج الحربي على هامش مراسم التوقيع لبروتوكول تعاون بين الوزارة ووزارة التضامن الاجتماعي بحضور الوزيرة نيفين القباج " أننا نستهدف استغلال الشراكة بين الهيئة القومية للإنتاج الحربى وشركة إنارة (كتحالف) في تنفيذ وتجهيز آبار المياه للعمل بالطاقة الشمسية ، وذلك من خلال قيام شركات الإنتاج الحربي بتوريد المكونات الخاصة بأنظمة الطاقة الشمسية (ألواح الطاقة الشمسية) والمثبتات، قائلا أن شركة "إنارة" تقوم بخدمات التصميمات والتركيبات والتوريد لباقي مكونات أنظمة الطاقة الشمسية.

وأوضح الوزير "مرسي" أن مهمة التحالف بموجب هذا البروتوكول تكمن في تقديم عرض متكامل (فني وتقني ومالي) على المستثمرين في القطاع الزراعي من الحجم الصغير والمتوسط للاستثمار في استخدام الطاقة الشمسية في القطاع الزراعي من خلال تشغيل مضخات المياه بالطاقة الشمسية بدلاً من الديزل والمحروقات الأخرى.

وأضاف أن المشروع يستهدف بيع وتوريد وتركيب وتشغيل (1000 بئر) كبداية من خلال هذا البروتوكول لتوفير مصدر كهرباء ذو جدوى اقتصادية وبيئية واجتماعية، متابعاً أن البرنامج يشمل توفير خمس قدرات مختلفة لأنظمة الري بالطاقة الشمسية مع إمكانية تعديل القدرة بما يتناسب مع احتياجات المستثمرين الزراعيين المختلفة من المياه، وسيتم في إطار هذا المشروع الترويج لأنظمة الري بالطاقة الشمسية.

من جانبها أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي السيدة نيفين القباج أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي في إطار جهود تعزيز التمكين الاقتصادي وتحسين جودة الحياة في المجتمعات المحلية خاصة في المناطق الريفية وتركيزنا على أهمية الزراعة والاقتصاد الأخضر، وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة تسعى بشكل حثيث لدعم القطاع الزراعي الذي يضم الفئات المستهدفة في برامج الوزارة، فضلا عن كونه العامل الرئيسي في التغذية، كما تسعى الدولة لاستخدام الطاقة النظيفة في تعظيم الإنتاج الزراعي.

وأشارت إلى أن بنك ناصر الاجتماعي انطلق بشكل كبير في العديد من المجالات خلال العام الجاري وخاصة في مجال الاقتصاد الأخضر واستخدام الطاقة النظيفة في الإنتاج للسيارات أو الأدوات والأجهزة الزراعية التي تعمل بالطاقة الشمسية،مشيرة إلى اننا نستشرف نجاح تجربتنا في الوادي الجديد والانطلاق منها إلى محافظات أخرى ، وما يهمنا هو الاستثمار في صغار المزارعين وتعزيز وتنمية قدرتهم في مجال الاقتصاد الأخضر والبيئة النظيفة وتحسين سبل الزراعة لتعظيم الإنتاج".

وأضافت أن بنك ناصر الاجتماعي تبنى فكرة تمويل هذا المشروع باعتباره أحد المؤسسات الوطنية الداعمة للدولة في توجهها الاستراتيجي لدعم القطاع الزراعي لمساعدته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية لزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي، بالإضافة إلى أن هذا التعاون يعد مثالا للشراكة الفعّالة لتعاون القطاع الحكومي مع القطاع الخاص للمساهمة في تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية للدولة، معبرة عن ثقتها فيما تمتلكه وزارة الإنتاج الحربي والشركات التابعة لها من إمكانيات تكنولوجية وفنية وبشرية عالية يجعلها قادرة على تنفيذ بنود هذا الاتفاق.

وقام بالتوقيع على البروتوكول نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي المهندس محمد محمد صلاح الدين مصطفى والعضو المنتدب رئيس مجلس إدارة شركة إنارة لخدمات الطاقة المتجددة المهندس شريف الجبلي ، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي السيد محمد عشماوي ، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

كما أشار محمد عشماوي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي إلى أن البنك ،سيقوم بتمويل مشروعات أنظمة الري بالطاقة الشمسية للمستثمرين من الحجم الصغير والمتوسط ، على أن يتم دفع قيمة تمويل هذه المشروعات للتحالف (الذي يضم الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة إنارة) ليقوم بدوره بتنفيذ عقود تصميم وتوريد وتركيب وتشغيل أنظمة الري بالطاقة الشمسية للمستثمرين الممولين من البنك.

وأوضح المهندس شريف الجبلي رئيس مجلس إدارة شركة إنارة لخدمات الطاقة المتجددة أن "إنارة" تركز في الفترة الحالية على إنتاج وتوزيع الكهرباء للقطاع الزراعي ، خاصة وأنه يمثل أحد أهم موارد الدخل القومى والمسئول عن تحقيق الأمن الغذائي وتلبية الاحتياجات المحلية من السلع الغذائية وتنويع الإنتاج الزراعي وتعظيم القيمة المضافة للإنتاج الزراعي، معرباً عن سعادته بالتعاون المثمر مع وزارتيّ "الإنتاج الحربي" و"التضامن الاجتماعي" بما يخدم القطاع الزراعي في مصر.

وصرح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربى والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن توقيع هذا البروتوكول يأتي ضمن السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربى في التعاون مع القطاع الخاص (من خلال شركة إنارة) والقطاع العام (من خلال بنك ناصر الاجتماعي) لتحقيق التكامل بين كافة مؤسسات الدولة وتنفيذ مشروعات تخدم المواطن في المقام الأول.