صور.. محافظ أسيوط يتفقد أعمال رصف الشوارع في حي غرب

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أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، أعمال الرصف ببعض شوارع وميادين حى غرب، وتابع الأعمال التي يجري تنفيذها بشارع المدينة الجامعية لجامعة أسيوط.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أنه جرى اعتماد ما يقارب من 400 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2020 – 2021 لمشروعات الرصف وصيانة الطرق بقرى ومراكز المحافظة بضرورة التنسيق بين مسئولي الهيئة القومية للطرق ورؤساء المراكز والأحياء لبحث أوجه التعاون في مجال صيانة الطرق وتطوير نظم الصيانة.