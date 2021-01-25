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صور.. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الصدر ويتابع شبكات الأكسجين

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صور.. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الصدر ويتابع شبكات الأكسجين صور.. محافظ أسيوط يتفقد مستشفى الصدر ويتابع شبكات الأكسجين

مصراوي Masrawy

11:54 ص الإثنين 25 يناير 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الإثنين، سير العمل بمستشفى الصدر للاطمئنان على شبكات الاكسجين وتوافر كميات كبيرة منه لسد الاحتياجات، والتأكد من توافر الأطقم البشرية والمستلزمات الطبية والوقائية والأدوية المستخدمة في علاج المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.

وتفقد المحافظ، أقسام مستشفى الصدر والتقى بالدكتورة صفاء علي أبوالعلا مدير مستشفى الصدر، واستمع إلى سير العمل بالمستشفى والتعامل مع حالات الاشتباه والمصابين بفيروس كورونا منذ دخولهم المستشفى وحتى إجراء التحاليل اللازمة وتحويلهم لمستشفى العزل أو عزلهم منزليًا وصرف شنط الأدوية لهم الخاصة بمرضى فيروس كورونا المستجد وفقًا لبروتوكول وزارة الصحة.

وشدد محافظ أسيوط، على الالتزام بإجراءات التعقيم والتطهير بصفة مستمرة وتشغيل بوابات التعقيم كما تابع سير العمل بمنظومة شبكات الأكسجين بالمستشفى، وتابع الأرصدة المتوفرة من الاكسجين بخزانات المستشفى واطمئن على توافر كميات منه تكفى احتياجات المستشفى، بالإضافة إلى توفير أجهزة التنفس الصناعي واسطوانات الاكسجين مشددًا على المتابعة الجيدة لتوافر أرصدة كافية من الاكسجين بالخزانات.

وناشد محافظ أسيوط، المواطنين الالتزام بالقرارات الصادرة الخاصة بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات والالتزام بارتداء الكمامات.

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