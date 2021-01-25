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تسجيل مليون مواطن في منظومة التأمين الشامل بالإسماعيلية

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تسجيل مليون مواطن في منظومة التأمين الشامل بالإسماعيلية تسجيل مليون مواطن في منظومة التأمين الشامل بالإسماعيلية

مصراوي Masrawy

11:48 ص الإثنين 25 يناير 2021

كتب - طارق الرفاعي:

قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بالمحافظات، اليوم الاثنين، إن إجمالي عدد المواطنين المسجلين بمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة الإسماعيلية بلغ مليون و118 ألفًا و993 شخصًا.

وأضاف "السبكي"، خلال جولته الميدانية في عدد من الوحدات والمراكز الصحية بمحافظة الإسماعيلية، أنه جرى فتح أكثر من 250 ألف ملف عائلي للمواطنين، حيث بلغت نسبة التسجيل بالمنظومة 81,63% من إجمالي السكان بالمحافظة، والذين يبلغ عددهم مليون و370 ألفًا و806 مواطنًا.

وأوضح أن المنشآت الصحية المقرر عملها ضمن المنظومة الجديدة بالمحافظة، يبلغ عددها 66 منشآة، تشمل: 12 مستشفى، و20 مركز صحي، و34 وحدة صحية، وذلك بما يتماشى مع توجهات القيادة السياسية وأهداف رؤية 2030 في توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المصريين من خلال مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بأعلى مستوى من الجودة العالمية ودون تمييز.

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