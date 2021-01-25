صور.. محافظ القليوبية يقود حملة لضبط المخالفات في شبرا

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القليوبية - أسامة علاء الدين:

شن اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الإثنين، حملة لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات بشوارع حي شرق شبرا الخيمة، والتي تتسبب في عرقلة حركة المرور، وتشويه المظهر الحضاري للمدينة.

استهل المحافظ الحملة، بتفقد أعمال إنشاء مشتل مقام على مساحة 1200م2، يحتوي على 2000 شجرة على ترعة الاسماعيلية، بعد رفع أكثر من 1500 طن من القمامة والمخلفات.

يأتي ذلك بعد حملات مكبرة على مدار 4 أيام متتالية لإزالة تراكمات القمامة، وذلك في إطار توجيهات المحافظ بتوفير جو صحي لمواطني المنطقة.

تابع المحافظ جولته بتفقد أعمال رفع 400 طن من مخلفات البناء والرتش، وإزالة ساحة انتظار سيارات تعوق الطريق بشارع 25 بالقطاوي، ووجه بعمل محاضر للمواطنين الذين يلقون مخلفات البناء في الأراضي الفضاء.

استكمل المحافظ الجولة بشن حملة مكبرة لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، إذ جرى ضبط أكثر من 35 شيشة بثلاث كافتيريات بشارع الشابوري، ووجه المحافظ بإغلاقهم وتشميعهم لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

كما وجه المحافظ بفتح شارع 23 يوليو، بعد أن جرى رفع جميع الإشغالات بالشارع، وأصدر تعليمات بعمل محاضر للمحال الذين يفترشون بضائعهم ويستغلون الأرصفة والشوارع.

شارك في الحملة، الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء مجدي العناني، رئيس مدينة شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبدالمنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة.