تطهير شبكات الصرف الصحي في محافظات القناة

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

قال اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأثنين، إن أكبر حملة موسعة لعملية تطهير وملس لشبكات الصرف الصحي في محافظات القناة الثلاث مازالت مستمرة، وذلك لرفع كفاءة شبكات الصرف الصحي، حتى تستوعب زيادة مياه الأمطار طوال فصل الشتاء.

وأشار اللواء عصمت، خلال متابعته الأعمال الجارية، إلى أن غرفة عمليات الشركة تلقت خلال 24 ساعة الماضية عدة بلاغات عن كسور مفاجئة في مواسير المياه، في محافظات القناة الثلاث: السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وتعامل فنيو وعمال الشبكات مع البلاغات وجرى صلاحها في وقت قياسي.

وأكد على أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، مشددا على الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفوري لفرق الصيانة الفنية فور تلقيها.