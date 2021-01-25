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إدارة بايدن تنتقد سياسات أردوغان بشأن الحريات وتصفها بالقمعية

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إدارة بايدن تنتقد سياسات أردوغان بشأن الحريات وتصفها بالقمعية إدارة بايدن تنتقد سياسات أردوغان بشأن الحريات وتصفها بالقمعية

مصراوي Masrawy

11:35 ص الإثنين 25 يناير 2021

واشنطن - أ ش أ

وجهت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن انتقادات شديدة لسياسات أردوغان بشأن الحريات ووصفتها بالقمعية، حيث دعت الإدارة الأمريكية الديمقراطية الجديدة، حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لاحترام قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والإفراج عن زعيم الأكراد، صلاح الدين دميرتاش، والمعارض التركي عثمان كافالا وذلك في أول تصريحاتها بشأن تركيا،.

وبحسب موقع "تركيا الآن" أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن تواصل متابعة قضايا الحريات وحقوق الإنسان عن كثب، مضيفة "ما زلنا نشعر بقلق بالغ إزاء هذا، فهناك عدد من لوائح الاتهام الأخرى ضد المجتمع المدني والإعلاميين والسياسيين ورجال الأعمال في تركيا، هذا إلى جانب احتجازهم المطول قبل المحاكمة".

كما أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن الإدارة الجديدة برئاسة بايدن، تحث تركيا على احترام هذه الحريات الأساسية، وإيجاد حل سريع وعادل بشأن كافالا ودميرتاش، مشيرة إلى أن الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات هو أمر "أساسي لأي ديمقراطية سليمة".

ومن ناحية أخرى أدانت ألمانيا أمس، سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وحكومته، ضد رموز المعارضة التركية، وقالت مفوضة الألمانية لحقوق الإنسان، بيربل كوفلر، عبر حسابها الرسمي على «تويتر»، إن إلغاء براءة المعارض التركي عثمان كافالا وثمانية متهمين معه يوم 22 يناير هو أمر لا يمكن تفهمه.

كانت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، قد طالبت تركيا بتطبيق قرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وإطلاق سراح عثمان كافالا وصلاح الدين دميرتاش.

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