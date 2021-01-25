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تدين محاولة استهداف الرياض بصاروخ تم اعتراضه بنجاح

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مصر تدين محاولة استهداف الرياض بصاروخ تم اعتراضه بنجاح تدين محاولة استهداف الرياض بصاروخ تم اعتراضه بنجاح

مصراوي Masrawy

11:28 ص الإثنين 25 يناير 2021

القاهرة - أ ش أ
أدانت اليوم الاثنين بأشد العبارات محاولة استهداف العاصمة الرياض بصاروخ تم اعتراضه بنجاح من قِبل القوات المُشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.
وأكدت مصر مُجددًا - فى بيان صحفى لوزارة الخارجية - مواصلة دعمها ووقوفها بجانب المملكة العربية السعودية الشقيقة فيما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وصون أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، وفي مساعيها الدؤوبة لمواجهة كافة صور الإرهاب وداعميه.
وأعربت مصر عن استنكارها الشديد لمِثل هذه الاعتداءات الإرهابية الخسيسة التي تستهدف الشقيقة السعودية.

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