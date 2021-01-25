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الإمارات تدين بشدة محاولة ميليشيات الحوثيين استهداف "الرياض"

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الإمارات تدين بشدة محاولة ميليشيات الحوثيين استهداف "الرياض" الإمارات تدين بشدة محاولة ميليشيات الحوثيين استهداف "الرياض"
‎أكدت تضامنها مع المملكة في مواجهة كل تهديد يطول استقرارها

الإمارات تدين بشدة محاولة ميليشيات الحوثيين استهداف

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف مناطق مدنية في الرياض، من خلال صاروخ اعترضته الدفاعات الجوية .

وجدّدت الإمارات، في بيان أصدرته وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الإثنين، "تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية الجبانة".

وأكدت الوقوف مع السعودية في صف واحد ضد كل تهديد يطول أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وشددت وزارة الخارجية الإماراتية، على أن أمن الإمارات وأمن السعودية كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

واعتبرت أن استمرار هذه الهجمات يوضح طبيعة الخطر الذي يواجه المنطقة من الانقلاب الحوثي، وسعي هذه الميليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، قد أعلن في وقت سابق، اعتراض وتدمير صاروخ أطلقته ميليشيات الحوثي باتجاه مدينة الرياض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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