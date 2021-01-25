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لأول مرة منذ 3 أشهر.. تسجل أقل حصيلة يومية من إصابات "كورونا"

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لأول مرة منذ 3 أشهر.. روسيا تسجل أقل حصيلة يومية من إصابات "كورونا" لأول مرة منذ 3 أشهر.. تسجل أقل حصيلة يومية من إصابات "كورونا"
19290 إصابة جديدة ترفع الإجمالي إلى 3 ملايين و738690 حالة

لأول مرة منذ 3 أشهر.. روسيا تسجل أقل حصيلة يومية من إصابات

سجلت السلطات الصحية في ، أقل حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا منذ 3 نوفمبر الماضي؛ حيث بلغت 19290 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأعلن المركز الروسي لمكافحة الوباء، اليوم الاثنين، أن 19003 أشخاص تعافوا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب "روسيا اليوم"، سجلت السلطات الصحية في روسيا 3 ملايين و738690 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا منذ بداية تفشي الوباء، وتعافى من الإصابة 3 ملايين و150763 شخصًا، وتوفي 69918 شخصًا، بواقع زيادة 456 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتوزعت الإصابات الجديدة على 84 إقليمًا كان أكثرها في موسكو (2382 إصابة)، تليها سانت بطرسبورغ (2116 إصابة)، ثم ضواحي العاصمة موسكو (1163 إصابة).

وأجرت السلطات الصحية في روسيا حتى اليوم نحو 100 مليون فحص واختبار للكشف عن المصابين بفيروس كورونا.

وسجلت روسيا في الأسابيع الماضية تراجعًا تدريجيًّا في وتيرة تفشي كورونا، على خلفية استمرار حملة التطعيم المجاني واسعة النطاق التي انطلقت في ديسمبر الماضي باستخدام لقاح "سبوتنيك V"، وهو أول لقاح ضد الفيروس التاجي في العالم.روسيا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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