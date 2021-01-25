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3 منتخبات كرة يد تغادر القاهرة بعد الخروج من بطولة كاس العالم

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3 منتخبات كرة يد تغادر القاهرة بعد الخروج من بطولة كاس العالم 3 منتخبات كرة يد تغادر القاهرة بعد الخروج من بطولة كاس العالم

مصراوي Masrawy

11:20 ص الإثنين 25 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

يغادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأثنين، 3 منتخبات من المشاركين في بطولة لكرة اليد 2021، التي تستضيفها وتستمر حتى نهاية يناير الجاري بحضور 32 منتخبًا، وذلك عقب خروجهم من البطولة.

وقالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إن المنتخبات الثلاثة المغادرة هي (بلاروسيا - سلوفينيا - سويسرا) بعد وداع البطولة، ومن المنتظر أن يغادر الفريق السويسري على متن رحلة شارتر تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران ، تحمل رقم MS3094، ويغادر أيضا منتخب سلوفينيا على متن رحلة خاصة تابعة لمصر للطيران رقم MS3910، فيما يغادر منتخب بيلاروسيا على متن رحلة تابعة للخطوط التركية.

وتقوم سلطات مطار القاهرة الدولي، بإنهاء إجراءات سفر فرق المنتخبات الثلاثة، من خلال صالة 4 بالمطار المخصصة لاستقبال وسفر ضيوف البطولة الدولية التي تستضيفها القاهرة، وتم تشكيل فرق من العلاقات العامة بشركة ميناء القاهرة الجوي تحت إشراف طارق اسماعيل مدير عام إدارة العلاقات العامة بالشركة، فضلا عن تشكيل مصر للطيران فريقاً من العلاقات العامة بالتنسيق مع إدارة الدعاية والإعلام لاستقبال وتوديع المنتخبات القادمة والمغادرة على متن رحلات الشركة الوطنية.

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