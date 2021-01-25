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السكة الحديد: تشغيل قطارات وعربات إضافية بين القاهرة والإسكندرية وأسوان

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السكة الحديد: تشغيل قطارات وعربات إضافية بين القاهرة والإسكندرية وأسوان السكة الحديد: تشغيل قطارات وعربات إضافية بين القاهرة والإسكندرية وأسوان

مصراوي Masrawy

11:13 ص الإثنين 25 يناير 2021

كتب- مصراوي:

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد ، عن تشغيل عدد من القطارات الإضافية والعربات، على بعض القطارات الحالية خلال الفترة من 2 فبراير وحتى 5 مارس المقبلين ما بين القاهرة والإسكندرية وأسوان والعكس.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة النقل لدعم تنشيط السياحة الداخلية وزيارة المعالم السياحية بمدينتي الأقصر وأسوان.

ووجه المهندس أشرف رسلان رئيس الهيئة، بضرورة الحفاظ على قيام هذه القطارات في مواعيدها المقررة، والتأكد من وسائل السلامة والأمان بها لتوفير خدمة مناسبة تليق بجمهور الركاب.

وشدد رسلان على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة، من حيث أعمال التطهير والتعقيم بصفة مستمرة لمواجهة المستجد، مؤكدا ضرورة التزام العاملين والركاب بارتداء الكمامة حفاظاً على سلامتهم.

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