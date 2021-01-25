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جامعة الأزهر تهنئ الرئيس ووزارة الداخلية بعيد الشرطة

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جامعة الأزهر تهنئ الرئيس ووزارة الداخلية بعيد الشرطة جامعة الأزهر تهنئ الرئيس ووزارة الداخلية بعيد الشرطة

مصراوي Masrawy

11:01 ص الإثنين 25 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:

هنأ الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، ونوابه، وعمداء الكليات، الرئيس عبد الفتاح ، ووزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وجموع الشعب ‏المصري، بمناسبة ذكرى عيد الشرطة، داعيا لمصرنا الحبيبة دوام الأمن والاستقرار.

وقالت الجامعة في بيان لها، الاثنين، إن هذا اليوم يخلد ذكرى عزيزة علينا جميعا، حيث سجل به رجال الشرطة البواسل ملحمة عظيمة، واجهوا خلالها جنود المحتل رغم قلة عددهم وعتادهم، ليسطروا بدمائهم الطاهرة الزكية أروع معاني البطولة والوطنية والفداء، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة أرض الوطن وحماية شعبه.

وأشارت إلى أن ذكرى 25 من يناير، فرصة عظيمة لنا، لنتذكر ونذكر أبناءنا بسيرة شهدائنا من أبطال الشرطة الذين قدموا أرواحهم فداء لوطنهم، وفداء لشعب العظيم، لافتا إلى أن الشهداء يرحلون عنا بأجسادهم لكنهم يظلون معنا بأرواحهم الطاهرة، وتبقى سيرتهم العطرة نبراسا نسير على دربه نتعلم منه ونعلم أبناءنا وبناتنا أسمى معاني التضحية والوطنية والفداء.

وقالت جامعة الأزهر، إن أبناءها يقدمون بجانب كافة مؤسسات الدولة ومن خلفها شعب مصر العظيم كل الدعم والتأييد لشرطة بلادهم في أداء واجبهم الوطني ورسالتهم السامية في مواجهة قوى الظلام ودعاة الفتنة، لتظل مصر آمنة مستقرة.

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