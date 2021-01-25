"تجارية الإسكندرية" تناقش مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

الإسكندرية - محمد البدري:

ناقش مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية مع ممثلي مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الإثنين، مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادرة بقانون 206 لسنة 2020.

تناول اللقاء الذي ترأسه أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، بحث مواد اللائحة التنفيذية، وتحديد المواد التي يوجد عليها خلاف، والمقترحات الخاصة بالتعديل، والخروج بمجموعة من التوصيات اللازمة، لتقديمها إلى الجهات المعنية.

حضر من مصلحة الضرائب المصرية، مصطفى عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب الأسبق، جمال دياب، مقرر لجنة الممول والضريبة، مجدي عبد العزيز، وكيل وزارة المالية، وشيرين لطفي، رئيس قسم المتابعة بالإدارة العامة للحاسب الآلي.