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شيخ الأزهر ناعيًا الدكتورة عبلة الكحلاوي: نموذجا للمرأة الصالحة لدينها ومجتمعها

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شيخ الأزهر ناعيًا الدكتورة عبلة الكحلاوي: نموذجا للمرأة الصالحة لدينها ومجتمعها شيخ الأزهر ناعيًا الدكتورة عبلة الكحلاوي: نموذجا للمرأة الصالحة لدينها ومجتمعها

مصراوي Masrawy

10:24 ص الإثنين 25 يناير 2021

كتب - محمود مصطفى:

نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الداعية الدكتورة عبلة الكحلاوي التي وافتها المنية أمس، الأحد، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وقال شيخ الأزهر في تدوينة له على صفحته الرسمية بـ "فيسبوك"، الاثنين:"رحم الله الدكتورة عبلة الكحلاوي، كانت نموذجًا للمرأة الصالحة لدينها ومجتمعها، سلكت طريق الدعوة إلى الله، فأَلِفَتها القلوب، وأنارت بعلمها العقول، وجعلها الله عونًا لمساعدة الفقراء والأيتام، فاللهم تغمدها بواسع رحمتك ومغفرتك، واجعل علمها وعملها شفيعًا لها، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وتقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، بخالص العزاء والمواساة لطلاب العلم ولرواد العمل الخيري في وفاة الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوي التي وهبت حياتها للدعوة فكانت مثالاً للمرأة المسلمة التي تدعو بلسانها وتفعل الخير بيدها.

وأكدت الجامعة أن برامج الدكتور عبلة الكحلاوي الإعلامية ومؤلفاتها العلمية وأعمالها الخيرية ستظل باقية تخلد ذكرها وتشجع غيرها للسير على خطاها.

ودعت الجامعة، المولى عز وجل أن يرحم الدكتورة عبلة الكحلاوي ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها الصبر والسلوان.

وتوقيت مساء أمس الأحد، الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية، عن عمر يناهز ٧٢ عاما، بعد إصابتها بفيروس كورونا.

ومن المقرر أن تشيع جنازة الدكتورة عبلة الكحلاوى، بعد صلاة الظهر من مسجدها بالهضبة الوسطى، بحي المقطم.

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