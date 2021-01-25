صحيفة عُمانية: تواصل جهود السلطنة تجاه القضية الفلسطينية

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مصراوي Masrawy

مسقط - أ ش أ

ذكرت صحيفة "الوطن" العُمانية أن الجهود المقدرة تجاه القضية الفلسطينية تتواصل في ظل السُّلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، على أمل أن تثمر محاولات السلطنة عن إمكانية إعادة البوصلة في الاتجاه الصحيح للقضية التي تم تناسيها أو تجاهلها عمدًا من قبل القوى الدولية الفاعلة، خصوصا وأن هناك إدارة أمريكية جديدة بقيادة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، يمكن أن تدعم مسار السلام وإحياء ملف القضية الفلسطينية، وممارسة الضغوط الواجبة واللازمة على "إسرائيل" للاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني والاستجابة للإرادة الدولية.

وأوضحت الصحيفة، في عمودها رأي الوطن اليوم الإثنين، أن الرسالة الخطية التي بعث السُّلطان هيثم بن طارق إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، جاءت انطلاقًا من إيمان السلطنة بوحدة الشعور ووحدة المصير مع كل الأشقاء العرب، وتعكس حرص الدبلوماسية العمانية على تسارع ودعم كل التحرّكات التي تناصر القضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وأكد السُّلطان، خلال الرسالة، موقف السّلطنة الثابت والداعم للشعب الفلسطيني الشقيق لنيل حريته، وقيام دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، ومواصلة المساعي العُمانية لخدمة القضية الفلسطينية.

واختتمت الصحيفة عمودها "إن الشعب الفلسطيني في هذا العالم من حقه أن يستعيد حقوقه كافة، فحاله حال أي شعب من حقه العيش على أرضه وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة، والتمتع بحريته الكاملة دون وصاية من أحد، وعلى المجتمع الدولي أن يتحلى بشيء من المصداقية والعدالة، وأن يكون ضميره حيًّا يقظًا؛ ذلك أنه لا يجوز شرعيًّا وقانونيًّا وإنسانيًّا أن يبقى الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال".