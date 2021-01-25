أخبار عاجلة

نادي الصقور السعودي يواصل منافسات سباق الملواح -
الكويت: 685 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
رسمياً.. تأجيل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين إلى الخامس من شوال -
"نيويورك تايمز": البنتاجون يعتزم تطعيم سجناء جوانتانامو بلقاح كورونا -
الحريري يتهم دوائر قصر بعبدا بتوجيه الاشتباك الحكومي نحو مسارات طائفية -
العراق ينفي ما تردد عن وجود سيارة مفخخة في بغداد -
"حدث غير مسبوق".. أسبوع موضة للرجال في دبي -
ركود تاريخي في أقوى اقتصادات الاتحاد الأوروبي عام 2020 -
رغم سوء الأحوال الجوية.. "الإسكندرانية" يمارسون الرياضة على الكورنيش (صور) -
صور.. إعدام طن أغذية فاسدة وغلق 16 منشأة مخالفة في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

دبلوماسي روسي: نأمل في اعتماد منظمة الصحة العالمية لقاح سبوتنيك-V

Print
دبلوماسي روسي: نأمل في اعتماد منظمة الصحة العالمية لقاح سبوتنيك-V دبلوماسي روسي: نأمل في اعتماد منظمة الصحة العالمية لقاح سبوتنيك-V

مصراوي Masrawy

10:47 ص الإثنين 25 يناير 2021

نيويورك - أ ش أ

أعرب مندوب الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، عن أمله في أن تسجل منظمة الصحة العالمية قريبا اللقاح الروسي "سبوتنيك في" ضد وتدرجه في قائمة الاستخدامات الطارئة .

وقال المندوب الروسي ـ في تصريحات أوردتها قناة ( روسيا اليوم) اليوم /الإثنين/ ـ إن روسيا قدمت مستندات تأهيل لقاحها ضد فيروس كورونا، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية بدأت في 22 يناير الجاري المرحلة الثانية من النظر في طلبنا، لذلك نأمل أن يتم اعتماده قريبا.

يذكر أن روسيا سجلت لقاح "سبوتنيك V"، كأول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم، في شهر أغسطس الماضي، وكذلك تم تسجيله في عدد من الدول في مختلف القارات، واعتماده في حملات تطعيم ضد الفيروس.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تحرير العمال المصريين المختطفين في ليبيا.. وعضو النواب يكشف التفاصيل

تحرير العمال المصريين المختطفين في ليبيا.. وعضو النواب يكشف التفاصيل

بعد تداوله على أحد المواقع الإخبارية.. كشف ملابسات فيديو إطلاق نار بين عائلتين بأسيوط

بعد تداوله على أحد المواقع الإخبارية.. كشف ملابسات فيديو إطلاق نار بين عائلتين بأسيوط

"دور الإذاعات المصرية الموجهة في دعم حركات التحرر الأفريقية.. رسالة ماجستير بأسوان

"دور الإذاعات المصرية الموجهة في دعم حركات التحرر الأفريقية.. رسالة ماجستير بأسوان

سفير روسيا لدى أمريكا: ندعو واشنطن أن تتوقف عن تلميحاتها بشأن الأسلحة النووية

سفير روسيا لدى أمريكا: ندعو واشنطن أن تتوقف عن تلميحاتها بشأن الأسلحة النووية

شبكة عيون الإخبارية