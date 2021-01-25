أخبار عاجلة

نادي الصقور السعودي يواصل منافسات سباق الملواح -
الكويت: 685 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
رسمياً.. تأجيل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين إلى الخامس من شوال -
"نيويورك تايمز": البنتاجون يعتزم تطعيم سجناء جوانتانامو بلقاح كورونا -
الحريري يتهم دوائر قصر بعبدا بتوجيه الاشتباك الحكومي نحو مسارات طائفية -
العراق ينفي ما تردد عن وجود سيارة مفخخة في بغداد -
"حدث غير مسبوق".. أسبوع موضة للرجال في دبي -
ركود تاريخي في أقوى اقتصادات الاتحاد الأوروبي عام 2020 -
رغم سوء الأحوال الجوية.. "الإسكندرانية" يمارسون الرياضة على الكورنيش (صور) -
صور.. إعدام طن أغذية فاسدة وغلق 16 منشأة مخالفة في الشرقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

قائمة المواقع الأدنى حرارة بالسعودية اليوم تضم 8 مدن والصفر حاضر

Print
قائمة المواقع الأدنى حرارة بالسعودية اليوم تضم 8 مدن والصفر حاضر قائمة المواقع الأدنى حرارة بالسعودية اليوم تضم 8 مدن والصفر حاضر
وسط توقعات بتأثر المملكة بتقلبات جوية تبدأ من نهاية الأسبوع الحالي

قائمة المواقع الأدنى حرارة بالسعودية اليوم تضم 8 مدن والصفر حاضر

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الأدنى المسجلة في المملكة اليوم.

وقال المركز: مدن المملكة الأدنى حرارة فجر اليوم: القريات (0) طريف (2) عرعر (3.7) القيصومة (4.8) سكاكا (5.8) رفحا (6.1) وتبوك ونجران (6.2).

وكان المركز قد توقع -بمشيئة الله- تأثر شمال وغرب ووسط المملكة بتقلبات جوية تبدأ من نهاية الأسبوع الحالي، بنشاط #الرياح المثيرة للأتربة وفرص لهطول #الأمطار، يلي ذلك تساقط لـ #لثلوج على مرتفعات منطقة #تبوك وأجزاءٍ من شمال #المملكة وانخفاض في درجات #الحرارة على معظم المناطق.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نادي الصقور السعودي يواصل منافسات سباق الملواح

نادي الصقور السعودي يواصل منافسات سباق الملواح

الكويت: 685 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الكويت: 685 إصابة جديدة بـ"كورونا"

رسمياً.. تأجيل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين إلى الخامس من شوال

رسمياً.. تأجيل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين إلى الخامس من شوال

الكويت: 685 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الكويت: 685 إصابة جديدة بـ"كورونا"

شبكة عيون الإخبارية