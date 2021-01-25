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وزارة الصحة تُطلق خدمة العيادات عن بُعد عبر "أناة" و"صحتي"

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وزارة الصحة تُطلق خدمة العيادات عن بُعد عبر "أناة" و"صحتي" وزارة الصحة تُطلق خدمة العيادات عن بُعد عبر "أناة" و"صحتي"
تقوم بإيصال المريض بالطبيب لتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية

وزارة الصحة تُطلق خدمة العيادات عن بُعد عبر

أطلقت وزارة الصحة خدمة "العيادات عن بُعد" التي تتيح للمريض خيار حضور الموعد الطبي "عن بُعد" عن طريق منصتَي (أناة) و(صحتي).

وأبانت "الصحة" أن خدمة "العيادات عن بُعد" تقوم بإيصال المريض بالطبيب؛ لتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية، وتمكين المستفيد من الحصول على خدمة متكاملة "عن بُعد"، بهدف تقليل معدل زيارات المرضى للمستشفيات للحالات غير الطارئة، والحد من انتشار العدوى، وزيادة معدل رضا المريض من خلال تقليل الجهد والوقت اللازمين للحصول على الاستشارة الطبية.

ويُمكن معرفة العيادات التي تتوافر فيها هذه الخدمة من خلال الرابط التالي:

https://www.moh.gov.sa/Ministry/Projects/Pages/Medical-clinics.aspx.وزارة الصحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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