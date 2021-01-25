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ضبط "2 كيلو هيروين وحشيش وشابو" بحيازة 3 أشقاء في سوهاج

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ضبط "2 كيلو هيروين وحشيش وشابو" بحيازة 3 أشقاء في سوهاج ضبط "2 كيلو هيروين وحشيش وشابو" بحيازة 3 أشقاء في سوهاج

مصراوي Masrawy

10:23 ص الإثنين 25 يناير 2021

سوهاج – عمار عبدالواحد:

ضبطت الأجهزة الأمنية بسوهاج، اليوم الاثنين، حوالي 2 كيلو جرام من المواد المخدرة بحوزة 3 أشقاء يقيمون دائرة مركز أخميم.

كانت معلومات وردت للواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج أكدتها التحريات السرية للواء عبدالحميد أبو موسى، مدير إدارة البحث الجنائي مفادها قيام 3 أشقاء يقيمون دائرة مركز أخميم بالإتجار في المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

جرى استهداف مسكن المتهمين، وضبطهم وبحوزتهم حوالي 2 كيلو جرام من الهيروين والحشيش والشابو، وبندقية آلية وعدد من الطلقات النارية من ذات العيار وفرد محلي الصنع وسلاح أبيض، و3 ميزان حساس.

حرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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