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تحرير 18 محضر عدم ارتداء كمامة واقية في بورسعيد

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تحرير 18 محضر عدم ارتداء كمامة واقية في بورسعيد تحرير 18 محضر عدم ارتداء كمامة واقية في بورسعيد

مصراوي Masrawy

10:13 ص الإثنين 25 يناير 2021

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت الأجهزة التنفيذية بحى الضواحي في محافظة بورسعيد، حملة، اليوم الأثنين، لمتابعة إلتزام أصحاب المحال التجارية والمقاهي بالإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى انتشار فيرس كورونا، ومراجعه سلامة الأغذية بعدد من المحال والمطاعم.

وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس الحي، إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 5 محاضر بيئية، و4 غرامات فورية لصالح صندوق النظافة، و9 محاضر عدم ارتداء كمامة، كما جرى مراجعة سلامة الأغذية ومواعيد صلاحيتها، وجودة التخزين، فضلا عن مراجعة رخص النشاط والشهادات الصحيه للعاملين.

وأكد على أن الحملات مستمرة على مدار اليوم لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتأكد من توافر كافة الاشتراطات التى أقرها مجلس الوزراء.

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