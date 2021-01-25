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القوى العاملة: تعيين 73 شابا وتفتيش 134 منشأة بشمال سيناء

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القوى العاملة: تعيين 73 شابا وتفتيش 134 منشأة بشمال سيناء القوى العاملة: تعيين 73 شابا وتفتيش 134 منشأة بشمال سيناء

مصراوي Masrawy

10:24 ص الإثنين 25 يناير 2021

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة شمال سيناء 73 شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم شابًا من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من ضمن 238 شابًا مسجلين من راغبي العمل، فضلا عن صرف 6 آلاف جنيه منحة مولود لـ2 عمال غير منتظمين، ومنحة وفاة بمبلغ 2000 جنيه كرعاية اجتماعية وفقًا للائحة المالية لهذه الفئة.

وقال محمد سالم عبدالمالك مدير المديرية في تقرير للوزير، عن إنجازات المديرية عن شهر ديسمبر الماضي، إن المديرية استخرجت 190 شهادة قياس مستوى مهارة، و185 رخصة مزاولة حرفة من خلال المكاتب التابعة لها في المحافظة.

وفي مجال التفتيش العمالي، قامت المديرية بالتفتيش على 134 منشأة، والقيام بـ3 حملات تفتيش شامل، وبحث 5 شكاوي عمالية، أما عن السلامة والصحة المهنية فقد قامت بالتفتيش على 10 منشآت يعمل بها 1774 عاملًا.

كما تابعت المديرية الإجراءات الاحترازية والتعقيم والتطهير وموقف العمالة لنحو 17 منشآت، ومتابعة الحالة الصحية للعاملين داخل تلك المنشآت للتأكد من عدم إصابة أي فرد من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية، فضلا عن مكاتب التفتيش العمالي.

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