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التوتر يعود بين الهند والصين بـ"اشتباك حدودي".. 24 إصابة

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التوتر يعود بين الهند والصين بـ"اشتباك حدودي".. 24 إصابة التوتر يعود بين الهند والصين بـ"اشتباك حدودي".. 24 إصابة
عقب عملية تسلل عبر الحدود تمت بمنطقة وعرة وشديدة البرودة

التوتر يعود بين الهند والصين بـ

فيما يبدو أنه نهاية محتملة للهدوء الحذر الذي يسود الحدود الهندية الصينية منذ عقود، أعلنت وسائل إعلام هندية، الاثنين، أن الحدود المشتركة مع الصين شهدت اشتباكًا بين جيشي البلدين الأسبوع الماضي.

وقالت صحيفة "إنديا توداي": إن الهند تصدت لمحاولة من قِبَل جنود صينيين للتسلل عبر الحدود، في مقاطعة سيكيم شمالي الهند؛ مما أدى إلى وقوع اشتباك.

وأوضحت الصحيفة -وفق "سكاي نيوز عربية"- أن 4 جنود هنود و20جنديًّا صينيًّا أصيبوا في الاشتباك الذي جرى في منطقة وعرة شديدة البرودة.

وأكدت "إنديا توداي" أن الوضع الحالي في موقع الاشتباك في سيكيم "متوتر" لكنه لا يتطور.

ويأتي الحادث الأخير بعد أشهر من المواجهة التي وقعت في 15 يونيو الماضي، عندما اشتبك جنود من الطرفين قرب نقطة حدودية في وادي جالوان بشرق لاداخ.

وعقد البلدان جولة تاسعة من المحادثات العسكرية مؤخرًا، في محاولة لنزع فتيل التوترات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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