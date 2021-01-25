فنزويلا: لقاح "سبوتنيك V" الروسي آمن وليس له آثار جانبية خطيرة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كراكاس - أ ش أ

قال العالم في مجال المناعة ألكسيس إيبوليتو جارسيا، الذي يشرف على الأبحاث حول لقاح "سبوتنيك V" في فنزويلا، إن الأبحاث والتجارب التي قام بها العلماء، أثبتت عدم ظهور آثار جانبية خطيرة لدى المتطوعين الذين تناولوا جرعة أو جرعتين من الدواء .

وأضاف جارسيا، في تصريحات له حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، أنه "لم تسجل أي آثار جانبية خطيرة لدى المتطوعين الذين تم تطعيمهم"، وأوضح أن هناك تقارير عن آثار جانبية خفيفة مثل الصداع وألم في موقع الحقن، ولم يتم تسجيل آثار جانبية خطيرة أو حالات وفاة بين المتطوعين، وأن ذلك ينطبق أيضا على بقية التجارب والأبحاث التي تم إجراؤها في بلدان أخرى مثل روسيا والأرجنتين.

كانت فنزويلا قد وقعت عقدا مع روسيا لشراء "سبوتنيك V"، ومن المنتظر أن تحصل على الدفعة الأولى المكونة من 10 ملايين جرعة في المستقبل القريب للبدء الفوري في عمليات التطعيم الجماعي.