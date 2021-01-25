شاهد.. امتهان غير مقصود لـ"مجسم آية قرانية" بجدة ومطالب بالتدخل

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أعقاب دخان وأكياس نفايات وأطفال يتنقلون وأقدامهم ملطخة بقاذورات

ناشد عددٌ من مرتادي كورنيش جدة القديم "أمانة جدة"، بضرورة معالجة مجسم آية قرآنية يقع وسط الكورنيش ويتعرّض للامتهان غير المقصود من قِبل بعض المتنزهين والأطفال في الموقع.

"سبق" وثّقت بعضاً من تلك المخالفات التي يمتهن فيها مجسم الآية القرآنية التي صُممت على شكل مجسم، لقوله تعالى "وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ"؛ حيث يتسلق عددٌ من الأطفال مجسم الآية القرآنية بأحذيتهم بعد أن تتلطخ بالقاذورات ويتنقلون بين المجسم، وقد يتعرّضون لخطر الاصابة من السقوط أو الإيذاء الجسدي بسبب أطراف المجسم القرآني البارزة.

كما تنتشر حولها أعقاب الدخان وتعلق أحياناً بعض أكياس النفايات فوقها، وهو ما دعا عدداً من مرتادي الموقع إلى مناشدة أمانة جدة بضرورة إزالته أو المعالجة بطريقة يحافظ فيها على قدسية هذه الآية دون امتهانها.