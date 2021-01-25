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استقرت عقود خام "نايمكس" الأمريكي مسجلة 52.29

استقرت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين، وسط متابعة مستجدات جائحة "كورونا" عالميًّا وإجراءات الإغلاق المرتبطة بها.

وأعلنت الصين تسجيل 124 إصابة جديدة بالفيروس الاثنين، وهو ما يمثل ارتفاعًا عن مستوى 80 إصابة في اليوم السابق له، ويقترب إجمالي إصابات "كورونا" على مستوى العالم من 100 مليون حالة منذ تفشي الفيروس قبل عام.

ويتابع المستثمرون الإدارة الأمريكية الجديدة وقراراتها المرتقبة بشأن التحفيز المالي بنحو 1.9 تريليون دولار؛ مما قد يسهم في تخفيف التداعيات الاقتصادية لجائحة "كورونا".

وعلى صعيد التداولات، استقرت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم مارس عند 55.41 دولارًا للبرميل، في تمام الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

كما استقرت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس مسجلة 52.29 دولارًا للبرميل.النفط أسعار النفط