فرز 40% من ملفات المتقدمين.. كل ما تريد معرفته عن نتيجة الحجز في شقق سكن لكل المصريين؟

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

أنهت وزارة الإسكان فترة التقديم الإلكتروني والحجز في مبادرة "سكن لكل المصريين" والتي تضمنت طرح شقق إسكان اجتماعي بواقع 100 ألف وحدة و25 ألف شقة أخرى إسكان متوسط في عدد من المدن الجديدة.

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الإسكان، أن صندوق الإسكان انتهى من فرز 40% تقريبًا من ملفات المتقدمين على شقق الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة سكن لكل المصريين التي الانتهاء منها الشهر الماضي.

وقال المصدر، لـ"مصراوي"، إنه من المقرر أن يتم الانتهاء من فحص كل الملفات خلال الشهر المقبل، ثم إعلان نتائج الفرز، ويمكن معرفة ذلك بالرقم القومي من خلال رابط إلكتروني سيتم الإعلان عنه لاحقا.

ووفقًا لآخر إحصائية عن عدد المتقدمين للحجز في المشروعين، وصل عدد من اشتروا كراسات الشروط لـ 410 آلاف مواطن، بينما وصل عدد من دفعوا مقدمات الحجز لنحو 310 آلاف مواطن.

وأكد مي عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن إعلان النتائج والبدء في سداد الأقساط الربع سنوية التي ستبدأ في 1 إبريل المقبل لا تعني تخصيص وحدة، وعمليات التخصيص تتم بعد الاستعلام الميداني ثم الاستعلام الائتماني في البنوك وإمضاء العقود ثم المرحلة النهائية وهي استلام الشقة.

وتابعت: "سيتم إتاحة نتيجة الفرز على الموقع الإلكتروني، كما يوجد فترة التظلم المتقدمين على فرز الملفات، ففي بعض الأحيان يكون سبب التظلم عدم إرفاق أحد المستندات المطلوبة".

ووصل ثمن الشقة الـ 90 مترا في الإسكان الاجتماعي لـ 310 آلاف جنيه، حيث يجري سداد 15.5 ألف جنيه جدية حجز، أما الشقة الـ 75 مترا وصلت لـ 244 ألفا ومقدم حجز 12.5 ألف جنيه.

أما في الإسكان المتوسط وصل مقدم الحجز للشقة الـ 100 متر إلى 48 ألف جنيه، بسعر يصل إلى 471 ألف جنيه، بينما الوحدة الـ 110 أمتار وصل مقدم حجزها لـ 51 ألفًا وسعرها 503 آلاف جنيه، أما الوحدة الـ 120 مترًا، فيصل مقدم حجزها لـ 55 ألفًا وسعرها 546 ألفًا.

وعن أولوية التخصيص، أكدت رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، أن موقف الحاجبين يختلف من مدينة إلى آخرى، حيث في حالة زيادة عدد الحاجزين عن عدد الوحدات المتاحة بالمدن المعلن، يتم تطبيق نظام الأولوية، وتكون على 3 مراحل، الأولى المتزوج ويعول والتي تشمل الأرمل يعول والمطلق ويعول)، والأولوية للأصغر سنًا، وفي حالة تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا.

وأشارت إن الأولوية الثانية للمتقدم المتزوج، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سنا أيضًا، موضحة أنه يتم تطبيق هذه الأولويات في ضوء البيانات التي يتم تسجيلها من قبل المواطنين الحاجزين، مع العلم أن رقم الأولوية المعلن عنه الخاص بكل مواطن هو رقم غير نهائي وقد يتغير في حالة إثبات عدم صحة أي من البيانات المقدمة.

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