أخبار عاجلة

الكويت: 685 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
رسمياً.. تأجيل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين إلى الخامس من شوال -
تونس: 32 حالة وفاة في الوسط المدرسي منذ بداية جائحة كورونا -
الإمارات تعلن إنجاز 3 ملايين جرعة لقاح -
ضبط "محطة بث وشبكة استقبال قنوات مُشفرة" غير مرخصة في دمياط -
صور.. التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الشامل في 25 منشأة بالإسماعيلية -
صور.. تصادم سيارة نقل ثقيل بالحواجز الخرسانية على طريق الإسكندرية الصحراوي -
هبة بيومي مديرًا عامًا للإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بوزارة الأوقاف -
وفاة عمة الزميلة "الشهراني" -
قصة ونصيحة للفتيات.. سنة بحث عن منزل تنتهي بامتلاك "نيرمان" مكتبًا عقاريًّا! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الجهني": دمج "الشؤون البلدية" و"الإسكان" بداية "جودة الحياة" وتمكين المدن

Print
"الجهني": دمج "الشؤون البلدية" و"الإسكان" بداية "جودة الحياة" وتمكين المدن "الجهني": دمج "الشؤون البلدية" و"الإسكان" بداية "جودة الحياة" وتمكين المدن
قالت: التركة ثقيلة و"الحقيل" يسير بمنهجية مهنية لا تعترف بالفشل

أكّدت الأكاديمية والكاتبة الدكتورة أريج الجهني؛ أن قرار دمج وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان هو تجسيدٌ حقيقي للتكامل الحكومي والبداية الحقيقية لتطبيق "جودة الحياة" وتمكين المدن.

وأضافت الجهني؛ لـ"سبق"، أن براعة وزارة الإسكان بقيادة الوزير ماجد الحقيل؛ نحتاج إليها في أن تتكامل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وهذا ما حدث في رؤية الدولة لضرورة هذا التكامل، وكلي ثقة أن التحول العمراني والحضاري الذي سنراه سيفوق التوقعات والاستمرار في تحقيق المستهدفات سيزداد.

وأبانت "الجهني"؛ أن التركة ثقيلة بلا شك لكن الوزير "الحقيل"؛ يسير بمنهجية مهنية لا تعترف بالفشل والمجاملات ولا تلتفت للماضي إنما تصنع نموذجها الخاص، فالقرار مبهج وسينعكس على الحياة من حولنا بالأفضل، بإذن الله.

وأشارت إلى طرحها السابق الذي أكّدت فيه سؤالها الوزير "ماجد الحقيل" عن العوائق والمشكلات التي قد تعترض مجهوداتهم الجبارة في وزارة الإسكان، وكيف تتقاطع مهامهم مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، حتى صدر قرار تكليفه بها، مبينة "شخصياً أعتبر أن هذا التكليف سيكون بداية تحوّل جبّار في جودة الحياة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الكويت: 685 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الكويت: 685 إصابة جديدة بـ"كورونا"

رسمياً.. تأجيل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين إلى الخامس من شوال

رسمياً.. تأجيل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين إلى الخامس من شوال

وفاة عمة الزميلة "الشهراني"

وفاة عمة الزميلة "الشهراني"

قصة ونصيحة للفتيات.. سنة بحث عن منزل تنتهي بامتلاك "نيرمان" مكتبًا عقاريًّا!

قصة ونصيحة للفتيات.. سنة بحث عن منزل تنتهي بامتلاك "نيرمان" مكتبًا عقاريًّا!

شبكة عيون الإخبارية