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أستراليا تعتمد استخدام لقاح فايزر.. وتؤكد: "استوفى معايير صارمة"

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أستراليا تعتمد استخدام لقاح فايزر.. وتؤكد: "استوفى معايير صارمة" أستراليا تعتمد استخدام لقاح فايزر.. وتؤكد: "استوفى معايير صارمة"
قالت: ستكون هناك حاجة لجرعتين يفصل بينهما 21 يومًا على الأقل

أستراليا تعتمد استخدام لقاح فايزر.. وتؤكد:

أكد مكتب رئيس الوزراء الأسترالي، أنه تم اعتماد لقاح فايزر/بيونتك المضاد لفيروس كورونا للاستخدام في أستراليا؛ حيث من المقرر أن يتم إعطاء الجرعات الأولى من اللقاح أواخر الشهر المقبل.

ووافقت إدارة السلع العلاجية في أستراليا مؤقتًا على اللقاح، بعد أن استوفى معايير صارمة حول السلامة والجودة والفعالية.

وقالت هيئة الإذاعة الأسترالية إنه تمت الموافقة على إعطاء اللقاح للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا فأكثر. وستكون هناك حاجة لجرعتين، يفصل بينهما 21 يومًا على الأقل.

وفي تصريحات له اليوم الاثنين، قال رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون: إن الموافقة كانت خطوة مهمة في مكافحة .

وأكد رئيس الوزراء "أولويتنا دائمًا الحفاظ على سلامة الأستراليين وحماية الأرواح وسبل العيش. وموافقة اليوم هي خطوة كبيرة أخرى إلى الأمام لمجتمعنا؛ لا سيما في حماية الأشخاص الأكثر ضعفًا".

وسجلت أستراليا، التي يبلغ تعداد سكانها حوالى 25 مليون شخص، حوالى 28 ألفًا و700 إصابة بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة، ويبلغ عدد الوفيات على مستوى البلاد حاليًا 909 حالات.

وبعد اختفاء فيروس كورونا من أستراليا لمدة سبعة أسابيع تقريبًا، أدى تفشي الفيروس في شمال سيدني قبل عيد الميلاد إلى إعادة القيود في نيو ساوث ويلز، وتم فرض حظر السفر.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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