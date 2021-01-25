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السديس للقيادات الأمنية: نعتز بكم وبعظيم الخدمة التي تقدمونها لقاصدي المسجد الحرام

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السديس للقيادات الأمنية: نعتز بكم وبعظيم الخدمة التي تقدمونها لقاصدي المسجد الحرام السديس للقيادات الأمنية: نعتز بكم وبعظيم الخدمة التي تقدمونها لقاصدي المسجد الحرام
أثنى على جهود قوة أمن المسجد الحرام وإسهاماتها في الحفاظ على أمن الزوّار وسلامتهم

السديس للقيادات الأمنية: نعتز بكم وبعظيم الخدمة التي تقدمونها لقاصدي المسجد الحرام

استقبل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ قائد القوات الخاصّة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد بن وصل الأحمدي؛ وقائد القوة الخاصّة لأمن المسجد الحرام العقيد يوسف بن سحمي الخديدي؛ ومدير إدارة الموارد البشرية بالقوة الخاصّة لأمن المسجد الحرام العقيد ممدوح بن بنيه الحازمي.

وقدّم الشيخ السديس؛ تهنئته للعقيد الخديدي؛ بمناسبة تعيينه قائداً لقوة أمن المسجد الحرام، ومباشرته مهام عمله في المسجد الحرام، متمنياً له مزيداً من التوفيق والسداد، كما رفع شكره ‏لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.

وأثنى الرئيس العام على جهود قوة أمن المسجد الحرام، وإسهاماتها في الحفاظ على أمن وسلامة زوّار وعمّار البيت العتيق، وأشار إلى اعتزازه برجال الأمن، وعظيم الخدمة التي يقدمونها تجاه البيت العتيق.

كما جرى خلال اللقاء تعزيز التعاون القائم بين الجانبين، لتحقيق تطلعات ولاة الأمر -يحفظهم الله- وتكامل الخدمات لضيوف الرحمن من خلال فرق العمل الموحدة.

وفي ختام الزيارة، كرّم الرئيس العام القيادات الأمنية، وحضر اللقاء وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري؛ ووكيل الرئيس العام للشؤون الإدارية والمالية الدكتور سعد بن محمد المحيميد؛ ووكيل الرئيس العام للشؤون العلمية والفكرية الدكتور ناصر الزهراني؛ ووكيل الرئيس العام للشؤون الفنية والخدمية محمد بن مصلح الجابري؛ ووكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان بن عاطي القرشي؛ ومدير مكتب الرئيس العام بدر آل الشيخ؛ والوكيل المساعد للشؤون الميدانية محمد بن حسن باتي؛ ومدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالرئاسة المهندس أسامة الحجيلي؛ وعدد من منسوبي الرئاسة.عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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