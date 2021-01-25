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​​كيف تستخدم غسالة الملابس دون التأثير على فاتورة استهلاك الكهرباء؟ "حماية المستهلك" يُجيب

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​​كيف تستخدم غسالة الملابس دون التأثير على فاتورة استهلاك الكهرباء؟ "حماية المستهلك" يُجيب ​​كيف تستخدم غسالة الملابس دون التأثير على فاتورة استهلاك الكهرباء؟ "حماية المستهلك" يُجيب

مصراوي Masrawy

07:00 ص الإثنين 25 يناير 2021

كتب- محمد صلاح:

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بعض النصائح للاستخدام الأمثل لغسالة الملابس، والتي تعتبر من الأجهزة التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء إذا لم يتم استخدامها بشكل سليم.

وأكد الجهاز، في بيان له اليوم الأحد، أنه لا بد على المواطن اتباع هذه الطرق لاستخدام الغسالة دون تأثير على فاتورة الكهرباء؛ وهي كالتالي:

１- تشغيل الغسالة بكامل حمولتها لاستهلاكها نفس كمية الطاقة.

２- استخدام درجة حرارة مناسبة طبقًا لدرجة اتساخ الملابس.

３- المحافظة دائمًا على تنظيف مصفاة مياه التغذية والتصريف.

４- شراء الغسالة المحتوية على بطاقة كفاءة الطاقة.

５- تجفبف الغسيل بأشعة الشمس ولا تعتمد على المجفف الكهربائي.

وبدأت شركات الكهرباء على مستوى الجمهورية في تطبيق زيادة شرائح الكهرباء العام المالي الجديد 2020/ 2021، بدءًا من يوليو الماضي.

وجاءت أسعار الشرائح كالآتي:

- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلووات (38 قرشًا بدلًا من 30 قرشًا).

- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلووات (48 قرشًا بدلًا من 40 قرشًا).

- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلووات (65 قرشًا بدلًا من 50 قرشًا).

- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلووات (96 قرشًا بدلًا من 82 قرشًا).

- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات (118 قرشًا بدلًا من 100 قرش).

- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلووات (140 قرشًا).

- الشريحة السابعة من صفر إلى أقل من 1000 كيلووات، لا يحصلون على دعم (118 قرشًا).

- الشريحة الثامنة من صفر إلى أكثر من 1000 (تبلغ 145 قرشًا).

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