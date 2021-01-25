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وريث سامسونج يقرر عدم الطعن في قرار محكمة الاستئناف حول إدانته بالفساد

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وريث سامسونج يقرر عدم الطعن في قرار محكمة الاستئناف حول إدانته بالفساد وريث سامسونج يقرر عدم الطعن في قرار محكمة الاستئناف حول إدانته بالفساد

مصراوي Masrawy

06:23 ص الإثنين 25 يناير 2021

سول - (د ب أ):

قرر نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سامسونج للالكترونيات لي جيه-يونج عدم الطعن في حكم محكمة الاستئناف الأخير الذي أدانه في قضية فساد.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن لي إن-جيه محامي "لي" صرح بأن نائب رئيس مجلس الإدارة "لي" أقر بقبول حكم المحكمة وعدم الطعن فيه.

وتتعلق القضية بفضيحة فساد أحاطت برئيسة كوريا الجنوبية السابقة بارك كون هيه. ووفقا للحكم، قدمت سامسونج تمويلا لتحقيق المصالح السياسية لأحد المقربين من بارك مقابل الدعم السياسي لدمج شركات تابعة لسامسونج، والتي قال ممثلو الادعاء العام إنها كانت ستعزز سيطرة عائلة لي على الشركة.

وحكمت محكمة الاستئناف في سول على "لي جيه-يونج"، بالسجن لمدة عامين ونصف يوم الاثنين الماضي، 18 يناير، في إعادة المحاكمة لقضية الرشوة المتعلقة بالرئيسة المعزولة "بارك كون-هيه"، وبذلك تم وضعه خلف القضبان للمرة الثانية بعد أقل من 3 سنوات من إطلاق سراحه.

وكان حكم قد صدر بحق لي بالفعل بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة الفساد في عام 2017. وبعد ذلك بعام، تم تخفيف العقوبة إلى المراقبة. وتم استئناف المحاكمة في وقت لاحق.

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