الفن يحاور الأزياء في مجموعة "ديور" الرجالية الجديدة

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

وكالات

قدّمت Dior Men مجموعتها من الأزياء الرجالية الخاصة بخريف2021 ضمن فعاليات أسبوع باريس للموضة، وذلك من خلال فيلم فيديو مدته حوالي 10 دقائق تم بثّه عبر المنصّات المعتمدة من جانب اتحاد الأزياء الراقية والموضة الفرنسيّة، وهو جاء ليثبت أن الفن والموضة وجهان لعملة واحدة.

اختار كيم جونز، المدير الإبداعي لأزياء Dior الرجاليّة، التعاون مع الرسام الأسكتلندي بيتر دويغ الذي سجّلت أعماله السعر الأعلى في مزادات دار "سوثبي". وقد حمل تعاونه مع الدار الفرنسيّة العريقة عنوان "احتفال جريء بالحوار العاطفي الحاسم بين الفن والأزياء". وهو قال عنه في صفحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "إنها تجربة مثيرة لتحويل الأفكار والأحلام إلى ألوان وأشكال عملية"، وفقا للعربية.

نتيجة هذا الحوار اتخذ شكل 45 إطلالة غلبت عليها الألوان الشتوية كالكحلي، والرمادي، والبني، والأسود التي تزيّنت بلمسات مشرقة مع استعمال لافت للتدرجات الدافئة من الأصفر، والبرتقالي، والأحمر. وهي ألوان نابضة تعبّر عن حب الحياة وقد تزيّنت الأزياء بتفاصيل تحاكي ضربات فرشاة الرسام، بالإضافة إلى تطريزات وحبكات ورسوم يدويّة مستوحاة من أسلوب "الباروك" حوّلت الأزياء إلى لوحات فنيّة.

السترات ذات التصميم العسكري تكرر ظهورها في هذه المجموعة، وقد تزيّنت بأزرار وتطريزات ذهبيّة ترافقت مع معاطف ذات ألوان حياديّة أو مشرقة. وقد تكرر أيضاً ظهور الكنزات الصوفيّة التي تزيّنها الطبعات والقبعات متعددة الأشكال والتصاميم، بالإضافة إلى الأحزمة والأحذية العالية الساق.

اتخذت هذه المجموعة من الأزياء شعارين: كلب يُذكّر بكلب مؤسس الدار الراحل كريستيان ديور، وأسد تكرر ظهوره على الأحزمة والمجوهرات التي زيّنت تصاميم المجموعة. وهي تشكّل رابطاً حيّاً مع الماضي لايزال ديناميكياً ونابضاً بالحياة حتى اليوم. كما تشكّل نافذة على التاريخ وتوجّها نحو المستقبل، وتأتي لتذكّرنا بضرورة أن نحتفل بالأمور اليوميّة في ظل هذه الأوضاع الاستثنائيّة التي فرضها الوباء على حياتنا. تعرّفوا على بعض إطلالات مجموعة Dior Men لخريف 2021 فيما يلي.