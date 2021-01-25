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زعيم الديمقراطيين بالكونغرس: محاكمة ستكون سريعة ولكنها عادلة

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زعيم الديمقراطيين بالكونغرس: محاكمة ترامب ستكون سريعة ولكنها عادلة زعيم الديمقراطيين بالكونغرس: محاكمة ستكون سريعة ولكنها عادلة
قال إنه لا ينبغي أن تستغرق وقتاً طويلاً لأن لدينا الكثير لنفعله

زعيم الديمقراطيين بالكونغرس: محاكمة ترامب ستكون سريعة ولكنها عادلة

أكد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر، أن محاكمة الرئيس السابق دونالد الثانية في المجلس ستتحرك بوتيرة سريعة نسبياً لكنها ستكون "عادلة"، حسب اليوم.

وتفصيلاً، قال "شومر" في مؤتمر صحفي له في نيويورك : "ستكون محاكمة عادلة لكنها ستتحرك بسرعة نسبية"، مضيفاً: "لا ينبغي أن تستغرق الكثير من الوقت لأن لدينا الكثير لنفعله".

وصوت مجلس النواب الأمريكي، يوم 13 يناير 2021، لصالح إقرار تشريع ينص على مساءلة الجمهوري ترامب، بتهمة التحريض على التمرد في أعقاب حادث اقتحام الكونغرس من قبل بعض أنصاره يوم 6 يناير في موجة اضطرابات أسفرت عن مقتل 5 أشخاص.


وبالتالي أصبح ترامب، الذي ترك منصبه يوم 20 يناير مع بدء ولاية خلفه الديمقراطي جو بايدن، أول رئيس في تاريخ الولايات المتحدة يواجه المساءلة مرتين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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