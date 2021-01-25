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تسجل 57 حالة وفاة جديدة بكورونا و674 إصابة

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مصر تسجل 57 حالة وفاة جديدة بكورونا و674 إصابة تسجل 57 حالة وفاة جديدة بكورونا و674 إصابة
مجاهد: إجمالي الوفيات 161817 من ضمنهم 126497 متعافيًا

مصر تسجل 57 حالة وفاة جديدة بكورونا و674 إصابة

أعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس الأحد، خروج 321 متعافيًا من من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 126497 حالة حتى اليوم.

وتفصيلاً.. أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 674 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 57 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى الأحد، هو 161817 حالة من ضمنهم 126497 حالة تم شفاؤها، و8959 حالة وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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