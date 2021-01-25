​​تبدأ اليوم.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال فترة عدم الاستقرار (أمطار ورياح)

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مصراوي Masrawy

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية خلال الفترة من الاثنين 24 يناير حتى السبت 30 يناير، والتي تشهد فترة من عدم الاستقرار، وجاءت على النحو التالي:

الاثنين:

شبورة على بعض والطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الثلاثاء:

شبورة على بعض والطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأربعاء:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.

الخميس:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية.

الجمعة:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشمالية.

السبت:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشمالية.

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https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2021/1/24/1957474/​