​​تبدأ اليوم.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال فترة عدم الاستقرار (أمطار ورياح)

مصراوي Masrawy
01:05 ص الإثنين 25 يناير 2021
كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية خلال الفترة من الاثنين 24 يناير حتى السبت 30 يناير، والتي تشهد فترة من عدم الاستقرار، وجاءت على النحو التالي:
الاثنين:
شبورة على بعض والطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الثلاثاء:
شبورة على بعض والطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
الأربعاء:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.
الخميس:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية.
الجمعة:
- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية.
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشمالية.
السبت:
- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشمالية.
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https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2021/1/24/1957474/