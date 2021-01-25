أخبار عاجلة

الكويت: 685 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
رسمياً.. تأجيل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين إلى الخامس من شوال -
تونس: 32 حالة وفاة في الوسط المدرسي منذ بداية جائحة كورونا -
الإمارات تعلن إنجاز 3 ملايين جرعة لقاح -
ضبط "محطة بث وشبكة استقبال قنوات مُشفرة" غير مرخصة في دمياط -
صور.. التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الشامل في 25 منشأة بالإسماعيلية -
صور.. تصادم سيارة نقل ثقيل بالحواجز الخرسانية على طريق الإسكندرية الصحراوي -
هبة بيومي مديرًا عامًا للإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بوزارة الأوقاف -
وفاة عمة الزميلة "الشهراني" -
قصة ونصيحة للفتيات.. سنة بحث عن منزل تنتهي بامتلاك "نيرمان" مكتبًا عقاريًّا! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

​​تبدأ اليوم.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال فترة عدم الاستقرار (أمطار ورياح)

Print
​​تبدأ اليوم.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال فترة عدم الاستقرار (أمطار ورياح) ​​تبدأ اليوم.. الأرصاد تعلن الظواهر الجوية خلال فترة عدم الاستقرار (أمطار ورياح)

مصراوي Masrawy

01:05 ص الإثنين 25 يناير 2021

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية الظواهر الجوية خلال الفترة من الاثنين 24 يناير حتى السبت 30 يناير، والتي تشهد فترة من عدم الاستقرار، وجاءت على النحو التالي:

الاثنين:

شبورة على بعض والطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الثلاثاء:

شبورة على بعض والطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

الأربعاء:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القناة.

الخميس:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية.

الجمعة:

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية.

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشمالية.

السبت:

- نشاط رياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشمالية.

اقرأ أيضًا..

- موجة جديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة عدم الاستقرار في الطقس خلال الأيام المقبلة

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2021/1/24/1957474/​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"دور الإذاعات المصرية الموجهة في دعم حركات التحرر الأفريقية.. رسالة ماجستير بأسوان

"دور الإذاعات المصرية الموجهة في دعم حركات التحرر الأفريقية.. رسالة ماجستير بأسوان

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

شبكة عيون الإخبارية