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مستشار سفارة أوزبكستان بالقاهرة: مرصد الأزهر قدوة للعالم في مكافحة التطرف

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مستشار سفارة أوزبكستان بالقاهرة: مرصد الأزهر قدوة للعالم في مكافحة التطرف مستشار سفارة أوزبكستان بالقاهرة: مرصد الأزهر قدوة للعالم في مكافحة التطرف

مصراوي Masrawy

01:02 ص الإثنين 25 يناير 2021

كتب- محمود مصطفى:

استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الأحد، بخيتار إيريسوف، مستشار سفارة جمهورية أوزبكستان بالقاهرة، وخوليبكوف ديوربيك، سكرتير أول بالسفارة، للتعرُّف على دور المرصد في محاربة الأفكار المتطرفة.

واستعرض مشرفو المرصد آلية العمل داخل وحدات المرصد الذي يضم 15 وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، من خلال شرح مفصل للمهام التي يؤديها الباحثون في تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التي تبثُّها الجماعات الإرهابية، إلى جانب مواجهة ظاهرة «الإسلاموفوبيا»، ومكافحة خطاب كراهية المسلمين في بعض المجتمعات الغربية.

من جهته، أشاد مستشار سفارة جمهورية أوزبكستان بالقاهرة، بالدور المهم الذي يقوم به مرصد الأزهر في محاربة الأفكار المتطرفة ونشر قيم التسامح في أرجاء العالم، مؤكدًا أن المرصد أصبح قدوة للعالم في مجال مكافحة التطرف، وأن دولة أوزبكستان تتطلَّع لفتح آفاق تعاون مع المرصد من خلال وزارة خارجيتها؛ من أجل نقل تجربة الأزهر الرائدة في هذا السياق.

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