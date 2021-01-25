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مقتل العشرات في هجمات متزامنة على قاعدتين عسكريتين في مالى

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مقتل العشرات في هجمات متزامنة على قاعدتين عسكريتين في مالى مقتل العشرات في هجمات متزامنة على قاعدتين عسكريتين في مالى

مصراوي Masrawy

12:39 ص الإثنين 25 يناير 2021

باماكو - (د ب أ):

أسفرت هجمات متزامنة منسقة على قاعدتين عسكريتين للجيش فى مالي عن مقتل عشرات الأشخاص اليوم الأحد ، بحسب مصادر حكومية بمالى .

ووقعت الهجمات التي شنتها مجموعات إرهابية غير محددة الهوية في ساعة مبكرة من الصباح واستهدفت قاعدتي بوكيسي وموندورو بوسط البلاد.

وذكر بيان صادر عن القوات المسلحة المالية أن ستة جنود قتلوا وأصيب 18 في الهجمات. وقتل حوالي 30 شخصا من المهاجمين بالرصاص وصودرت حوالي 40 دراجة نارية والعديد من المعدات العسكرية.

وقدمت قوات الجيش الفرنسي المتواجدة فى مالى فى إطار عملية "برخان" العسكرية الفرنسية في البلاد ، دعما سريعا في صد المهاجمين .

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