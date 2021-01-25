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الإيطالية تواجه أزمة جديدة في التصويت في مجلس الشيوخ

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الحكومة الإيطالية تواجه أزمة جديدة في التصويت في مجلس الشيوخ الإيطالية تواجه أزمة جديدة في التصويت في مجلس الشيوخ

مصراوي Masrawy

12:37 ص الإثنين 25 يناير 2021

روما - (د ب أ):

تواجه الإيطالية المتعثرة، برئاسة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي، اختبارات جديدة في البرلمان في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

ونجا تحالف يسار الوسط بفارق ضئيل من تصويت على الثقة في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء الماضي، ولكنه نظرا لفشل تحالف كونتي في الفوز بأغلبية مطلقة في المجلس الأدنى بالبرلمان، يظل موقفه مهتزا.

وتتوقع وسائل الإعلام الإيطالية أن تواجه الحكومة هزيمة رمزية في تصويت مجلس الشيوخ على سياسة العدالة منتصف هذا الأسبوع.

ونقلت وكالات الأنباء عن وزير الشؤون الإقليمية فرانشيسكو بوكيا قوله اليوم الأحد "في هذه الأزمة غير المسؤولة التي أحدثها حزب إيطاليا فيفا، لا يوجد بديل أمام رئيس الوزراء كونتي". ومع ذلك، قال إنه رأى مخاطر متزايدة.

وانهار الائتلاف الحاكم في روما يوم 13 يناير مع رحيل حزب رئيس الوزراء السابق ماتيو رينزي، "إيطاليا فيفا"، بسبب نزاع حول استخدام أموال مساعدات الاتحاد الأوروبي للتعافي من جائحة .

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