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مصدر عسكري سوداني: لا إصابات في القصف الإثيوبي لحدودنا ونحتفظ بحق الرد

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مصدر عسكري سوداني: لا إصابات في القصف الإثيوبي لحدودنا ونحتفظ بحق الرد مصدر عسكري سوداني: لا إصابات في القصف الإثيوبي لحدودنا ونحتفظ بحق الرد

مصراوي Masrawy

12:36 ص الإثنين 25 يناير 2021

وكالات:

أكد مصدر عسكري سوداني، أنه لا خسائر أو إصابات في القصف المتبادل مع القوات الإثيوبية في أبو طيور الحدودية.

وقال المصدر، حسبما نقلت عنه فضائية العربية، إن "رد المدفعية السودانية أوقف القصف الإثيوبي المعتدي".

وأضاف أن "القوات الإثيوبية قصفت أبو طيور والمدفعية السودانية ردت بقوة"، مؤكدًا "نحتفظ بحقنا في الرد على القصف الإثيوبي في الوقت والمكان".

وكانت العربية أكدت وقوع تبادل للقصف المدفعي بين السودان وإثيوبيا الاثنين في منطقة أبو طيور الحدودية ولا أنباء عن وقوع ضحايا في الجانب السوداني.

وكان الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة الانتقالي في السودان، شدد على أن بلاده لا تريد حربا مع إثيوبيا.

وقال محمد الفكي في مقابلة، الجمعة الماضي مع فضائية العربية "قادرون على حماية أرضنا واسترداد ما تبقى مع إثيوبيا، إلا أنه أكد أن بلاده لا تريد حرباً بالوكالة أو الأصالة"، قائلا "جل ما نريده هو أرضنا".

كما أضاف "ليس من مصلحة المنطقة وقوع حرب بين السودان وإثيوبيا".

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