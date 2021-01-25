العربية: قصف مدفعي بين السودان وإثيوبيا في أبو طيور الحدودية

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مصراوي Masrawy

وكالات:

أفادت مراسلة العربية في الخرطوم بوقوع تبادل للقصف المدفعي بين السودان وإثيوبيا الاثنين في منطقة أبو طيور الحدودية ولا أنباء عن وقوع ضحايا في الجانب السوداني.

وكان الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة الانتقالي في السودان، شدد على أن بلاده لا تريد حربا مع إثيوبيا.

وقال محمد الفكي في مقابلة، الجمعة الماضي مع فضائية العربية "قادرون على حماية أرضنا واسترداد ما تبقى مع إثيوبيا، إلا أنه أكد أن بلاده لا تريد حرباً بالوكالة أو الأصالة"، قائلا "جل ما نريده هو أرضنا".

كما أضاف "ليس من مصلحة المنطقة وقوع حرب بين السودان وإثيوبيا".