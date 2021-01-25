أخبار عاجلة

الكويت: 685 إصابة جديدة بـ"كورونا" -
رسمياً.. تأجيل موعد رفع تعليق السفر للمواطنين إلى الخامس من شوال -
تونس: 32 حالة وفاة في الوسط المدرسي منذ بداية جائحة كورونا -
الإمارات تعلن إنجاز 3 ملايين جرعة لقاح -
ضبط "محطة بث وشبكة استقبال قنوات مُشفرة" غير مرخصة في دمياط -
صور.. التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الشامل في 25 منشأة بالإسماعيلية -
صور.. تصادم سيارة نقل ثقيل بالحواجز الخرسانية على طريق الإسكندرية الصحراوي -
هبة بيومي مديرًا عامًا للإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بوزارة الأوقاف -
وفاة عمة الزميلة "الشهراني" -
قصة ونصيحة للفتيات.. سنة بحث عن منزل تنتهي بامتلاك "نيرمان" مكتبًا عقاريًّا! -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

كندا تعرب عن مخاوفها بشأن سياسة بايدن تفضيل شراء المنتجات الأمريكية

Print
كندا تعرب عن مخاوفها بشأن سياسة بايدن تفضيل شراء المنتجات الأمريكية كندا تعرب عن مخاوفها بشأن سياسة بايدن تفضيل شراء المنتجات الأمريكية

مصراوي Masrawy

11:58 م الأحد 24 يناير 2021

أوتاوا - (د ب أ):

قال وزير الخارجية الكندي مارك جارنو إن بلاده لا تشعر بالارتياح بشأن تدابير "شراء المنتج الأمريكي" المزمعة من جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأنها ستثير المسألة بشأن خطوات من شأنها الإضرار بالعلاقة التجارية للبلدين، وتبلغ قيمتها 725 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يوقع بايدن على أمر تنفيذي هذا الأسبوع يحث وكالات اتحادية أمريكية بشراء منتجات وخدمات من الشركات الأمريكية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جارنو قوله إنه يتوقع أن تبحث الإدارة الأمريكية الجديدة الإجراءات مع حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وذكر جارنو في مقابلة تليفزيونية مع قناة "سي بي سي نيوز" التليفزيونية أن "الرئيس بايدن على دراية بذلك، وأن رئيس الوزراء أوضح أننا قلقون بشأن سياسة شراء المنتجات الأمريكية، لأنها تضر فعليا بشراكتنا التجارية الثنائية التي هي متكاملة للغاية".

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
"دور الإذاعات المصرية الموجهة في دعم حركات التحرر الأفريقية.. رسالة ماجستير بأسوان

"دور الإذاعات المصرية الموجهة في دعم حركات التحرر الأفريقية.. رسالة ماجستير بأسوان

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : تفاصيل حماية مستهلكي الإنترنت في مصر

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب المصري

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

بتوقيت مصر : لقاء مع مدير منتخب مصر لكرة اليد جارسيا باروندو

شبكة عيون الإخبارية