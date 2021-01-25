كندا تعرب عن مخاوفها بشأن سياسة بايدن تفضيل شراء المنتجات الأمريكية

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أوتاوا - (د ب أ):

قال وزير الخارجية الكندي مارك جارنو إن بلاده لا تشعر بالارتياح بشأن تدابير "شراء المنتج الأمريكي" المزمعة من جانب الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأنها ستثير المسألة بشأن خطوات من شأنها الإضرار بالعلاقة التجارية للبلدين، وتبلغ قيمتها 725 مليار دولار.

ومن المتوقع أن يوقع بايدن على أمر تنفيذي هذا الأسبوع يحث وكالات اتحادية أمريكية بشراء منتجات وخدمات من الشركات الأمريكية.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جارنو قوله إنه يتوقع أن تبحث الإدارة الأمريكية الجديدة الإجراءات مع حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو.

وذكر جارنو في مقابلة تليفزيونية مع قناة "سي بي سي نيوز" التليفزيونية أن "الرئيس بايدن على دراية بذلك، وأن رئيس الوزراء أوضح أننا قلقون بشأن سياسة شراء المنتجات الأمريكية، لأنها تضر فعليا بشراكتنا التجارية الثنائية التي هي متكاملة للغاية".